KIRŞEHİR (AA) - Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Kaman ve Akpınar ilçelerinde tören düzenlendi.

Kaman Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Kaman şehitliği ziyaret edilerek Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, şehit yakınları ve protokol üyeleri kabirlere karanfil bıraktı.

Kaman Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda Yenihayat Ortaokulu tarafından "Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü ve şehitleri anma" programı yapıldı.

Programda konuşan Kaman Kaymakamı Murat Girgin, Çanakkale Zaferi'nin dünya tarihini değiştirdiğini ve Avrupalıların tüm planlarını bozduğunu, aynı zamanda milli mücadelenin ilk kıvılcımı olduğunu söyledi.

Törene, Kaman Belediye Başkanı Erhan Talu, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

AK Parti Kaman İlçe Başkanlığı ve Belediye Başkan Adayı Necati Çolak tarafından da ilçe esnafına Çanakkale ruhunu yaşamaları için öğle yemeğinde Çanakkale menüsü ikram edildi.

Vatan savunması için yüz binlerce Mehmetçiğin canını feda ettiğini belirten Çolak, Çanakkale Zaferi'nin 1. Dünya Savaşı'nın kırılma noktası olduğunu dile getirdi.

Akpınar ilçesinde ise Akpınar Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri okulun konferans salonunda hazırladıkları "Çanakkale Geçilmez" oyununu sahneledi.

Tiyatro gösterisinin ardından Çanakkale Savaşı sırasında askerlerin yemeği olan üzüm hoşafı ve kuru ekmek dağıtıldı.