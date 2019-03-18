SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldız, mesajında, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümünü gururla yaşadıklarını belirtti.

Çanakkale Savaşı'nın yedi düvele Türk milletinin dinine, vatanına ve bağımsızlığına ne denli düşkün olduğunu gösteren bir savaş olduğunu aktaran Yıldız, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Çanakkale geçilmez gerçeğini düşmana kabul ettiren şanlı askerimiz bütün imkansızlıklara rağmen imanıyla destan yazmıştır. Kurtuluş Savaşı'nın ilk kıvılcımı olan bu zafer, aziz milletimizin esareti kabul etmeyeceğinin en önemli delilleri arasındadır. Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ebediyete intikal eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Öte yandan Cumhuriyet Kadınları Derneği Sivas Şubesi, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Derneğin saymanı Selma Kuşkuş, yaptığı açıklamada, Çanakkale Savaşı'nın Türk ulusunun inanç, azim, cesaret, sadakat ve vatan sevgisinin ölümsüz destanı olduğunu söyledi.

Çanakkale Savaşları'nın dünya ve insanlık tarihi açısından siyasi ve ekonomik alanda önemli etkileri olduğunu aktaran Kuşkuş, "Çanakkale Zaferi büyük Türk ulusuna Mustafa Kemal Atatürk gibi bir dahi lider kazandırmıştır. Çanakkale, bu destanı yazan kahraman Türk ordusunun savaşta dahi insanlığını unutmadığını tüm dünyaya gösterdiği yerdir. Bu savaşta yer alarak adını tarihe altın harflerle yazdıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazi ve şehitlerimizi ve fedakar milletimizi saygı, minnet ve şükranla anıyoruz." ifadelerini kullandı.