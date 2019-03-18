KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Bahşili, Karakeçili ve Yahşihan ilçelerinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Bahşili Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.



Bahşili Hacı Hidayet Doğruer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde devam eden törende, şiirler okundu ve "Çanakkale Geçilmez" adlı oratoryo sunuldu.



Programa, Kaymakam Zikri Şahin ile ilçe protokolü, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.



- Yahşihan



Yahşihan'da Kaymakam Fatih Yılmaz, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Yahşihan mezarlığında devam eden programda Kaymakam Yılmaz, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

- Karakeçili

Karakeçili ilçesinde Atatürk ve Türk Büyükleri anıtında çelenk sunma töreni yapıldı.

Karakeçili Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonunda devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı astsubay Ufuk Karagöz yaptı.

Buradaki törende, öğrenciler tarafından şiirler okundu ve gösteri düzenlendi.

Programa Çelebi Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu, Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik ve vatandaşlar katıldı.