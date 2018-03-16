KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yılı dolayısıyla program düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonunda düzenlenen programda konuşan Vali Yardımcısı Sait Özkılınç, Çanakkale'nin çok önemli bir destan olduğunu söyledi.

Bu destanın al kanlarla toprağa nakşedildiğini, ebediyyen silinmeyecek ve unutulmayacak, yüzyıllarca kalacağını belirten Özkılınç, "Her millet destan yazamaz. Çanakkale gibi bir destanı ancak Türk milleti yazar. Malazgirt'te, Çanakkale'de, Dumlupınar'da ve en son 15 Temmuz'da bir daha yazdı. Şimdi Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile yine destan yazılıyor." diye konuştu.

Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, bu savaşın 10 önemli cephesinin bulunduğunu, bunların içerisinde de en önemlisinin Çanakkale Cephesi olduğunu vurguladı.

İtilaf devletlerinin hedefinin bir taşla bir kuş vurmak olmadığını ifade eden Çetin, "Hedef adeta kuş katliamı yapmaktı. Elbette herkesin bir hesabı olmuştur, olacaktır. Zalimler her zaman hesap yaparlar. Ancak mazlumların da imanı, dayandıkları Allah'ı vardır." ifadelerini kullandı.

Kırıkkale Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Ayhan Vural, il müdürleri, vatandaşlar ve öğrencilerin katıldığı program, Kırıkkale Lisesi öğrencilerinin "Çanakkale Oratoryosu" konulu gösteri ile sona erdi.











