KAYSERİ (AA) - Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü dolayısıyla Yozgat, Kayseri, Sivas, Nevşehir ve Kırıkkale'de törenler yapıldı.

Yozgat Şehitliğindeki törende Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, şehitlik defterine şunları yazdı:

"18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi, mukaddes değerlerimizi muhafaza etmek adına savaşarak büyük mücadeleler veren ve bu uğurda canlarını seve seve feda eden şehitlerimizin kahramanlık destanlarından biri olarak şanlı tarihimizdeki yerini almıştır. Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde bize bıraktıkları mirasın ve verdikleri mücadelenin aziz hatıralarını yad ederken bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle ve saygıyla anıyorum."

Askerlerin "saygı atışı"yla devam eden programda şehitler için Kur’an-ı Kerim okunup dua edildi, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

- Kayseri

Kayseri Garnizon Şehitliği'ndeki törende, Vali Süleyman Kamçı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, Şehitler Anıtı'na çelenk koydu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, saygı atışı yapıldı.

Vali Kamçı, törende yaptığı konuşmada, vatan sevdalısı Türk milletinin Çanakkale'de yazdığı destanın 103. yıl dönümünü kutlamanın onurunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Dönemin sömürge güçleri milletimizin karşısına güçlü silahlarla ve imkanlarla çıkmışlardı. Maddi imkanların yok denecek kadar az olduğu, maneviyatın ise en üst seviyeye ulaştığı Çanakkale'de zafer, şanlı ecdadımızın olmuştur. 15 Temmuz'da ülkemizde yaşanan hain darbe girişimine karşı milletimizin tüm farklılıklarını kenara bırakarak gösterdiği tepki, Çanakkale Zaferi'nde olduğu gibi vatan söz konusu olduğunda bu milletin kenetlenerek neler yapabileceğinin en güzel örneklerinden biri olarak tarihe geçmiştir."

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okunup, şehitlerin mezarına karanfil bırakıldı.

- Sivas

Sivas Yukarı Tekke Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, şehitler için saygı atışı yapıldı.



Vali Davut Gül, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ve diğer yetkililer anıta çelenk sundu.



Gül ve beraberindekiler daha sonra asker ve polis şehitliğini ziyaret ederek, kabirlere karanfil bıraktı, şehit ailelerine taziyelerini sundu.



Daha sonra Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Merkez Valisi Adnan Yılmaz, "Selam Sana Asım'ın Nesli" konulu konferans verdi.



Programda, Uluslararası Şehit Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Çanakkale Savaşı konulu tiyatro oyunu sahneledi.

- Nevşehir

Nevşehir Şehitliği'nde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, şehitler için saygı atışı gerçekleştirildi.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver ve diğer yetkililer anıta çelenk koydu.

Daha sonra Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde devam eden törende günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

- Kırıkkale

Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın, Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı.

Yüzbaşı Akın Yıldız'ın, günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Kırıkkale Şehitliği'nde devam eden törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve askerler tarafından saygı atışı yapıldı.

Dua edildikten sonra Vali Haktankaçmaz, şehitlik defterini imzaladı.

Haktankaçmaz, şehitlik defterine şunları yazdı:

"Çanakkale Zaferi, Türk milletinin varoluş mücadelesi vererek, tarihe adını altın harflerle yazdırdığı kahramanlık destanı ve şeref abidesidir. Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü dolayısıyla bu toprakları bizlere kutsal vatan kılan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm aziz şehitlerimiz ve vefat eden gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz."

Vali Haktankaçmaz ile protokol üyeleri tarafından şehitlerin mezarlarına karanfiller konuldu.

