Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi 103. Yıl Dönümü

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Şehit Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'ndeki törende, anıta çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Maşı okundu.

Kırşehir Valisi Necati Şentürk, şehitlik defterini imzaladı.

Kur'an-ı Kerim okunup, dua edilmesinin ardından Vali Şentürk ve beraberindekiler, şehitlerin mezarlarını ziyaret ederek, kabirlere karanfil bıraktı, şehit ailelerine taziyelerini sundu.

Cacabey Meydanı'nda gerçekleştirilen 'Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü' fotoğraf ve resim sergisini gezen Şentürk ve protokol üyeleri, kentteki bazı şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Etkinliklere, Belediye Başkan Yardımcısı Emre Şahinci, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Orhan Ekemen, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, şehit yakınları, askeri personel ve vatandaşlar katıldı.