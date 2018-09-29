Şehitler ve Gaziler Karate Şampiyonası yapıldı

KONYA (AA) - Ilgın Belediyesince 1. Şehitler ve Gaziler Karate Şampiyonası düzenlendi.

Spor Salonu'nda düzenlenen karate şampiyonasına tüm ilçelerden 173 sporcu katıldı.

Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan, ilçede ilk defa düzenlenen şampiyonaya Konya merkez ve çeşitli ilçelerden toplam 8 takımın katıldığını söyledi.

Belediye öncülüğünde ilk defa bir karate şampiyonası düzenlediklerine dikkati çeken Karahan, "İlk olması hasebiyle anlam yüklü olsun isteyerek adını 'Şehitler ve Gaziler Karate Şampiyonası' olarak belirledik. Şampiyonaya halkımızın ve sporcularımızın ilgisi oldukça yoğun. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Şampiyonaya AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, Kaymakam Yunus Fatih Kadiroğlu, AK Parti Ilgın İlçe Başkanı Ali Erten, belediye meclisi üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.