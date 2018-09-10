Şehitler Parkı'nın yapımına başlandı

KONYA (AA) - Ilgın Belediyesi, Şehitler Parkı'nın yapımına başladı.

Belediye Başkanı Mehmet Karahan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin en büyük parkının yapımına başladıklarını söyledi.

Bugüne kadar ilçede hep ilkleri gerçekleştirdiklerini anlatan Karahan, şunları kaydetti:

"Yapımına başladığımız Şehitlik Parkı da yine bir ilk olacak. Esentepe Mahallesi Balta Pınar mevkisinde 35 bin metrekare alanı kapsayacak şekilde planladığımız parkın yapımına başladık. Orman Genel Müdürlüğü ve belediyemizin ortaklaşa yapımına başladığı bu proje ile ilçemiz büyük bir mesire alanına ve aynı zamanda şehitlerimizin adlarının taşınacağı büyük bir tarihi parka sahip olacak. Ilgın Belediyesi olarak en önemli özelliğimiz halka açıkladığımız tüm projelerimizi hız kesmeden yapmamızdır. Projelendirdiğimiz yatırımların hemen hemen hepsini hayata geçiriyor, gece gündüz demeden Ilgın'ın geleceği için daha iyisini yapmaya çalışıyoruz."