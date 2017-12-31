banner252
Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Şehitler için yürüdüler

ANKARA (AA) - Ülkem Doğa Yürüyüşü grubu, bu haftaki faaliyetlerini şehitler için gerçekleştirdiklerini belirtti. Grup lideri beden eğitimi öğretmeni Fehmi Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İnözü Vadisi çevresindeki yürüyüş...

31 Aralık 2017 Pazar 13:01
Şehitler için yürüdüler
banner230

ANKARA (AA) - Ülkem Doğa Yürüyüşü grubu, bu haftaki faaliyetlerini şehitler için gerçekleştirdiklerini belirtti.

Grup lideri beden eğitimi öğretmeni Fehmi Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İnözü Vadisi çevresindeki yürüyüş faaliyetlerini şehitler için yaptıklarını söyledi.

Çalışkan, grup içinde her meslekten birisinin yer aldığını belirterek, "Bu haftaki yürüyüşümüzü, Başkent'in Beypazarı ilçesi İnözü Vadisi bölgesinde kalan köylerde yaptık. Bu yürüyüşümüzü tüm şehitlerimize 15 Temmuz şehitlerimize ithaf ediyorum. Tüm şehitlerimizin mekanları cennet olsun, gazilerimize de acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
BEYPAZARI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim