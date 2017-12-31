Şehitler için yürüdüler

ANKARA (AA) - Ülkem Doğa Yürüyüşü grubu, bu haftaki faaliyetlerini şehitler için gerçekleştirdiklerini belirtti.

Grup lideri beden eğitimi öğretmeni Fehmi Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İnözü Vadisi çevresindeki yürüyüş faaliyetlerini şehitler için yaptıklarını söyledi.

Çalışkan, grup içinde her meslekten birisinin yer aldığını belirterek, "Bu haftaki yürüyüşümüzü, Başkent'in Beypazarı ilçesi İnözü Vadisi bölgesinde kalan köylerde yaptık. Bu yürüyüşümüzü tüm şehitlerimize 15 Temmuz şehitlerimize ithaf ediyorum. Tüm şehitlerimizin mekanları cennet olsun, gazilerimize de acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.