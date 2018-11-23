Şehitler için mevlit okutuldu

ANKARA (AA) - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde şehitler için Mevlit-i Şerif okutuldu.

MHP Gölbaşı İlçe Başkanlığı tarafından Ülkücü Şehit Ertuğrul Dursun Önkuzu ve devletin bekası uğruna mücadele eden ve bu uğurda şehitlik mertebesine erişen asker ve polisler için İlçe Başkanlığında mevlit programı düzenlendi.

Programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan, tüm şehitleri dualarla yad ettiklerini dile getirerek, "Milliyetçi Hareket Partisi Gölbaşı ilçe teşkilatı olarak bizler her zaman Mehmetçiklerimizle beraberiz. Bir kere daha tüm şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun." dedi.