Şehitler için lokma dağıtıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü dolayısıyla vatandaşlara lokma ikram edildi.

Cacabey Meydanı'nda İYİ Parti Kırşehir İl Başkanlığı tarafından organize edilen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından kurulan kazanlarda lokma tatlısı pişirilerek vatandaşlara dağıtıldı.

İl Başkanı Müfit Göçen, burada yaptığı konuşmada, merkez ilçe teşkilatıyla birlikte tüm şehitler için lokma dağıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Şehitler ve gaziler için yapılan tüm gayretlerin onların fedakarlıkları karşısında az kalacağını belirten Göçen, "Bugün bu vatanda hür ve bağımsız bir biçimde yaşıyorsak bunu tüm şehit ve gazilerimize borçluyuz. Bizler için hayatlarını seve seve feda eden şehitlerimiz ve bugün ebediyete göçmüş gazilerimiz için ne yapsak azdır. Onlara şükran borçluyuz. Ancak her zaman ruhlarını şad edecek tek şey edeceğimiz dualar ve yapacağımız hayırlardır." diye konuştu.