NEVŞEHİR (AA) - Türkiye Satranç Federasyonu Nevşehir İl Temsilciliği tarafından Gülşehir ilçesinde şehitler anısına satranç turnuvası düzenlendi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Gülşehir Belediyesinin desteklediği turnuva, Belediye Düğün Salonunda ortaokul ve lise düzeyindeki 148 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Satranç İl Temsilcisi Çağrı Türkücü, turnuvanın şehitlerin her kulvarda hatırlanması amacıyla organize edildiğini kaydetti.

Türkücü, il genelinde aynı amaçla farklı tarihlerde satranç turnuvası düzenlenmesinin planlandığını da sözlerine ekledi.

Gülşehir Belediye Başkanı Vahdi Arısoy ise turnuvanın şehitler anısına düzenlenmesi nedeniyle özel bir anlama sahip olduğunu ifade etti.

Arısoy, "Şehitlerin hatırlanması adına özel bir turnuvaya ev sahipliği yaptık. Bu anlamlı turnuvaya katılımın yüksek bir seviyede olması bizleri çok memnun etti. Bütün sporcuları tebrik ediyorum." dedi.

