Şehitler anısına Ekinlik Dağı'na tırmandılar

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde, şehitler anısına doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Doğa Yürüyüş Topluluğu ile Beyşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen doğa yürüyüşüne, Konya, Seydişehir ve Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Doğa Yürüyüşü Topluluğuna mensup gençlerin de aralarında olduğu 40 doğasever katıldı.

Doğaseverler, Akçabelen Mahallesi'nde bulunan bin 590 metre yüksekliğe sahip Akçabelen Ekinlik Dağı zirvesine tırmandı. Yaklaşık 6 kilometre mesafeli parkurda ormanlık ağaçlar arasında yürüyerek zirveye çıkan grup, giydikleri siyah giysilerle, Batman'da şehit düşen askerler adına zirvede bayrak açtı.

Beyşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Etkinlikler Sorumlusu ve Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, yaptığı açıklamada, Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, şehit düşen askerler anısına etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Etkinlik çerçevesinde doğaseverlere Akçabelene özgü şeker fasulye ve bulgur pilavı ikram edildi.

Büyükkafalı, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun’a etkinliklere verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

