Şehitler anısına 1919 çam fidanı dikildi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesi Kayapınar köyünde şehitler anısına hatıra ormanı oluşturuldu.
Sivas Kongresinin 100. yıl etkinlikleri kapsamında Şarkışla Jandarma Komutanlığı ve Orman İşletme Şefliği tarafından, 1919 çam fidanı toprakla buluşturuldu.
Orman İşletme Şarkışla Şefi Emre Çakır, AA muhabirine, "Sivas Kongresinin 100'üncü yılı dolayısıyla 1919 çam fidanını toprakla buluşturduk. Kayapınar köyü mevkinde projemize destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.
Fidan dikimine Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Kaymakam adayı Yakup Papaker, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Gürçayır Belde Belediye Başkanı Temel Toy, Cemel Belde Belediye Başkanı Gazi Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yusuf Özkan, Emniyet Müdürü Hasan Uludağ ve daire amirleri katıldı.