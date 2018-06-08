Şehit Yusuf Diri adına kütüphane açıldı

NİĞDE (AA) - Niğde'de Van'da terör örgütü PKK mensuplarınca polis ekibine düzenlenen silahlı saldırıda şehit edilen polis memuru Yusuf Diri adına yaptırılan imam hatip ortaokulunda kütüphane açıldı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Altunhisar ilçesine bağlı Yakacık köyündeki okulda yapılan törende, okumanın önemine dikkati çekerek, "Şüphesiz ki okumak demek, kendini geliştirmek demek, kültür seviyesini yükseltmek demektir. Özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi erken yaşlarda okumaya alıştırmak için açılışını gerçekleştirdiğimiz kütüphane gibi zeminlerin oluşturulması büyük önem taşımaktadır." dedi.

İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da Diri'nin şehit olduğu yıl Van'da terörden sorumlu emniyet müdür yardımcısı olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Kahraman şehidimizin şehadete erdiği yılda ben, Van Emniyet Müdürlüğünde terörle mücadeleden sorumlu emniyet müdür yardımcısıydım. Benimle birlikte çalışan bir arkadaşımdı. Olay günü üst düzey 2 tane örgüt mensubunun kanlı bir eylemi gerçekleştirmek üzere Van'a intikal ettiğini öğrendik. Yusuf Diri kardeşim ve yanındaki görev arkadaşıyla birlikte yakın takibe başladılar. Bu hainler takibi fark ettiler ve çıkan çatışma sonucunda maalesef Yusuf kardeşimizi kaybettik. Fakat şehit ailemizin bilmesi gereken husus şudur ki 'bu menfur eylemi gerçekleştiren hainler etkisiz hale getirilmiş ve şehidimizin kanı yerde kalmamıştır."

Konuşmaların ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce çevre temizliği çalışmaları ve sıfır atık projesinin tanıtımı yapıldı.

Vali Şimşek ve protokol üyeleri, açılıştan sonra okul bahçesinde fidan dikti.

Şehidin ailesine Türk bayrağı hediye eden Vali Şimşek, şehidin 5 yaşındaki kızı Nursima'ya da bisiklet hediye etti.