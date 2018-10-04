Şehit yakınlarından Batman’daki terör saldırısına kınama

ANKARA (AA) - Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında 7 askerin şehit edilmesi ve 2 askerin yaralanmasına neden olan terör saldırısını kınadı.

Avan, yayımladığı mesajında, şehit yakınları olarak acılı yüreklerine bir kez daha kor ateşin düştüğünü ifade etti.

Şehit askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine, Türk milletine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı dileyen Avan, vatan hainlerinin her fırsatta kalleşçe saldırıya geçtiğine işaret etti.

Her türlü terör saldırılarını şiddetle ve nefretle kınadıklarını vurgulayan Avan, şunları kaydetti:

"Vatanımızın bölünmez bütünlüğüne, devletimize, Cumhuriyetimize, milletimize, bayrağımıza, bağımsızlığımıza, güvenlik güçlerimize ve sivil masum vatandaşlarımıza saldıran bölücü terör örgütleri PYD, PKK, YPG, KCK, DEAŞ, FETÖ ve destekçilerini nefret ve şiddet ile kınıyoruz. Bu hainleri neredeyse tüm dünya desteklemektedir. Türkiye'ye karşı adı konmamış bir savaş yaşanmaktadır. Tabiri caiz ise ikinci bir kurtuluş savaşı yaşıyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında yapılan tüm operasyonları canı gönülden destekliyor ve başarıları için dua ediyoruz. Şu an operasyonlara katılan ve görevi başında tüm güvenlik güçlerimize de başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun."

Avan, terör suçluları için idam cezası istediklerini de aktardı.