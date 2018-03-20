Şehit yakınlarına vefa

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, şehit yakını personelle bir araya geldi.

Temel, müdürlük toplantı salonunda düzenlenen etkinlikle, bölge müdürlüğünde görev yapan 8 şehit yakını ile görüştü.

Şehitlerin ruhuna okunan dua ile başlayan etkinlikte konuşan Temel, şehitliğin manevi mertebesine değinerek, şehit yakınlarına acılarını paylaştıklarını söyledi.



Temel, şehit yakını olarak istihdam edilen personelin başlarının tacı olduğunu aktararak, "Büyük bir aile olarak birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Devletin bize verdiği görevleri en iyi şekilde yapıp şehitlerimizin ruhların şad edeceğiz." dedi.



Recep Temel, daha sonra şehit yakınlarının talepleri dinlendi.

Etkinliğe, Personel Şube Müdürü Ahmet Yazıcı ve İşletme Müdürü Akın Akman da katıldı.

