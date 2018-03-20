Şehit yakınları yemekte buluştu

YOZGAT (AA) - Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Çanakkale Zaferi’nin 103. yılı dolayısıyla, ilçedeki şehit yakınları, gazi ve ailelerine yemek verdi.

Bir otelde düzenlenen yemek öncesi İlçe Müftüsü Emrah Kandemir tarafından Kur’an-ı Kerim okunup, dua edildi.

Daha sonra konuşan Sarıkaya Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Yakup Ergen, bütün şehitlerimizi saygı ve rahmetle andıklarını belirterek,"Türk milleti her zaman vatanı ve milleti için canını seve seve vermiştir. Çanakkale'de Türk'ün gücünü bütün dünyaya gösteren Mehmetçiğimiz bugün de Çanakkale'de olduğu gibi Afrin'de de bütün dünyaya gücünü göstermiştir." dedi.

Yemeğe Kaymakam Yasin Özcan, Belediye Başkanı Ömer Açıkel, daire müdürleri, şehit yakınları ile gazi ve aileleri katıldı.