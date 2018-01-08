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Şehit Yakınları ve Gazilere TOKİ müjdesi

KONYA (AA) - Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Beyşehir temsilciliği üyeleri ile bir araya geldi.Beyşehir Belediyesi Taş Köprü Aile Çay Bahçesi sosyal tesisinde gerçekleştirilen...

08 Ocak 2018 Pazartesi 12:11
Şehit Yakınları ve Gazilere TOKİ müjdesi
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KONYA (AA) - Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Beyşehir temsilciliği üyeleri ile bir araya geldi.

Beyşehir Belediyesi Taş Köprü Aile Çay Bahçesi sosyal tesisinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Özaltun, Beyşehir'e yapılması planlanan 3. etap TOKİ’de şehit aileleri ve gazilerin öncelikli olacağını söyledi.

Dernekten gelen talep üzerine TOKİ yetkilileri ile görüştüklerini ifade eden Özaltun, " Onlar dediler ki siz şehit gazi yakınlarından talepleri alın imzaları ile birlikte, belediye olarak bize müracaat edin. Dolayısıyla 3. etap TOKİ müracaatları alırken siz müracaat eden şehit ve gazi ailelerine öncelik verileceğinin müjdesini şimdiden vermek isterim." diye konuştu.

Toplantı şehitler için Kur’an-ı Kerim okunması ile sona erdi.


Anahtar Kelimeler:
Beyşehir Belediye Başkanı Murat ÖzaltunBeyşehir Belediyesi
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