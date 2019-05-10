Şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu

ANKARA (AA) - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde şehit yakınları ve gaziler iftarda bir araya geldi.

Kahramankazan Kaymakamlığınca ilçedeki bir düğün salonunda düzenlenen iftara, Kahramankazan Kaymakam Engin Aksakal, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Kaya, Mürted Hava Meydan Komutanı Albay Sadettin Karakan'ın yanı sıra şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Şehitler için Kur’an-ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle başlayan programda Kaymakam Aksakal ve Belediye Başkanı Oğuz masaları tek tek ziyaret ederek ailelerle yakından ilgilendi.

Kaymakam Aksakal, programda yaptığı konuşmada, vatanını sevdiğini söyleyen bir insanın bunu somut şekilde göstermesi gerektiğini ifade ederek, "Vatanın birliği, bütünlüğü ile ekonomik ve kültürel gelişmesi üzerimize düşen görev ve sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirmemize bağlıdır." dedi.

Konuşmalar sonrası katılımcılar birlikte iftar yaptı.