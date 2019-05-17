Şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde Kaymakamlık tarafından şehit aileleri, gazi ve gazi yakınları için iftar programı düzenlendi.

Özel bir tesisteki iftarda konuşan Kaymakamı Yasin Özcan, şehit aileleri ve gazilerle böyle anlamlı bir organizasyonda bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu ifade etti.

Ramazan ayının birlik ve beraberliğin yanı sıra tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Özcan, "Toplumsal dayanışma, hoşgörü ve yardımlaşma duygusunun yoğun olarak yaşandığı mübarek ramazan ayını fırsat bilerek, bizleri bir arada tutan değerlerimize sahip çıkmalı, birlik ve beraberliğimizi korumalıyız." dedi.

Programa, Belediye Başkanı Ömer Açıkel, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yuşa Kılınç, Cumhuriyet Savcısı Oğuz Saylam, siyasi parti temsilcileri, Şehit Aileleri ve Gaziler Dernek Başkanı Yakup Ergen, şehit aileleri, gazi ve gazi yakınları katıldı.

