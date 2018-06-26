Şehit ve Gaziler Derneğinden Seydişehir ziyareti

KONYA (AA) - Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Konya Şube Başkanı Süleyman Ege ve beraberindeki heyet, Seydişehir’de ziyaretlerde bulundu.

Öncelikle, derneğin ilçedeki yeni binasını ziyaret eden heyet, burada bir süre Seydişehir Şube Başkanı Yakup Söğüt ile görüştükten sonra Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal’ı makamında ziyaret etti.

Dernek Şube Başkanı Ege, şehit ve gazilere yaptığı hizmetler ile derneğe yeni bir bina kazandırmasından dolayı Başkan Tutal’a teşekkür plaketi verdi.

Heyet daha sonra Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan’ı da ziyaret ederek şehit ve gazilere gösterdiği yakın ilgiden dolayı teşekkür etti.

