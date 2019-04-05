Şehit ve gazi polis çocukları için kermes düzenlendi

AKSARAY (AA) - Polis Eşleri Derneği Aksaray Şubesi tarafından geliri şehit polis çocuklarına bırakılmak üzere kermes düzenlendi.

Üniversitede eğitim gören şehit çocukları ile şehit, gazi polis çocuklarına eğitim bursu olarak verilecek kermes geliri 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlendi.

Polis Eşleri Derneği Aksaray Şube Başkanı Reyhan Karabağ burada yaptığı konuşmada şube olarak Aksaray'da 48 öğrenciye burs, 4 öğrenciye de eğitim yardımında bulunduklarını söyledi.

POLED Başkanı Arzu Gülveren ise yaptığı konuşmasında şehit aileleri ve gaziler ile aileleri ile her zaman beraber olduklarını düzenledikleri kermesler ile şehit çocuklarına eğitim yardımı ve burs sağladıklarını söyledi.

Üç gün sürecek kermesin açılışına, Aksaray Valisi Ali Mantı eşi Işıl Mantı, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Seyfullah Sarıgül, 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İlker Akkaş, İdare Mahkemesi Başkanı Şenol Karadeniz, Baro Başkanı Erhan Toprak, Emniyet Müdürü Ali Karabağ Polis Eşleri Derneği (POLED) Genel Başkanı Arzu Gülveren, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, şehit aileleri ile çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.



