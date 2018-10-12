Şehit ve gazi derneklerinden terör operasyonlarına destek

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de bir araya gelen şehit ve gazi aileleri derneklerinin başkanları, terör örgütlerine yönelik operasyonlara tam destek verdi.

Kırşehir Şehit Aileleri Derneği'nde bir araya gelen Aksaray, Kırıkkale, Nevşehir, Niğde ve Yozgat dernek başkanları ortak basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasını okuyan Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, 5. İç Anadolu Bölgesi Şehit ve Gazi Aileleri Dernekleri İstişare toplantısı için bir araya geldiklerini söyledi.

Son günlerde Türkiye'yi derinden yaralayan Hakkari ve Batman'daki alçak terör saldırısı sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet ve yaralı kahramanlara da acil şifalar dileyen Kılıçaslan, "Devletimizin terörle mücadelesini ve yapmış olduğu çalışmaları desteklediğimizi gönülden beyan ediyoruz." dedi.

Hükümetin verdiği destekler ve sahiplenme duygusundan dolayı her zaman müteşekkir olduklarını vurgulayan Kılıçaslan, oluşan birliktelik olgusundan hareketle yerel ve genel sorunlarına çözüm önerileri belirlemeyi planladıklarını dile getirdi.

Kılıçaslan, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler vatan uğruna can vermek isterken gazi olmuş, vatan uğruna canlarını vermiş kahraman yiğitlerimizin evlatları, kardeşleri ve aileleriyiz. Vatanın bölünmez bütünlüğü, şehitlerimizin unutulmaması ve emanetlerine sahip çıkılması hususunda yoğun gayret ile durmaksızın çalışmaktayız. Bu davada yolumuzu aydınlatan, kolaylaştıran, elimizden tutan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, devlet yetkililerine şükranlarımızı sunuyoruz."

Dernek başkanları daha sonra Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ı ziyaret etti.