NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Emniyet Müdürlüğü öncülüğünde, kentteki Emniyet Teşkilatına Yardım Derneği tarafından şehit ve gazi çocukları yararına konser etkinliği düzenlendi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kongre ve Kültür Merkezindeki programın açılışında bir konuşma yapan Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, etkinlikten elde edilen gelirin şehit ve gazi çocuklarının eğitim giderlerinde kullanılacağını belirtti.

Konuşmanın ardından sahneye çıkan sanatçılar, farklı yörelere ait türkü ve şarkılar seslendirdi.

Programın sonunda İl Emniyet Müdürü Artunay da sahnede bağlama eşliğinde türkü söyledi.

Etkinliğe, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Belediye Başkanı Atilla Seçen, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve sanatseverler katıldı.

