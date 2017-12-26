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Şehit ve gazi çocukları Nevşehir'i gezdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, şehit ve gazi çocukları için Nevşehir gezisi düzenledi.Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal ve kültürel etkinlikler...

26 Aralık 2017 Salı 14:49
Şehit ve gazi çocukları Nevşehir'i gezdi
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KAYSERİ (AA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, şehit ve gazi çocukları için Nevşehir gezisi düzenledi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında 40 şehit ve gazi çocuğunu Nevşehir'e götürdü.

Milli, manevi ve kültürel değerleri yaşatmak, yaygınlaştırmak ve bu değerlerin yeni nesillere aktarımını sağlamak amacıyla düzenlenen gezide öğrenciler, Uçhisar Kalesi, Peribacaları, Göreme Antik Açık Hava Müzesi ve Güvercinlik Vadisi gibi yerlere götürüldü.

Polis ağabey ve ablalarından çeşitli hediyeler alan öğrenciler, moral ve motivasyonlarının arttığını, eğlenceli bir vakit geçirdiklerini belirtti.

Anahtar Kelimeler:
GeziNevşehirToplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü
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