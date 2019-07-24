KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde açılan, bazı devlet büyükleri ile ülkenin çeşitli bölgelerindeki terör olaylarında şehit olanların eşyalarından oluşan "Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Sergisi" ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Bünyan Sosyal Yaşam Merkezi'ndeki sergiyi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da ziyaret etti.

Sergiyi gezerek emanetler hakkında bilgi alan Büyükkılıç, "Burada, vatanımıza hizmet etmiş rahmetli devlet adamlarımızın kıyafetleri ile 15 Temmuz'da Ankara'da şehit olan evladımız Cennet Yiğit'in de emanetleri sergileniyor. Rabbim gözlerini kırpmadan canlarını feda eden kıymetli şehitlerimize rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.