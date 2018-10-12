Şehit Uzman Çavuş Neşet Gök için mevlit okutuldu

ESKİŞEHİR (AA) - Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce 4 Ekim'de düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Neşet Gök için Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp tarafından mevlit okutuldu.

Cuma namazı öncesi Çarşı Camii'nde gerçekleştirilen mevlit programına, Vali Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Vali Yardımcısı Alper Balcı, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, İl Müftüsü Bekir Gerek, Kaymakam Samet Öztürk, İlçe Belediye Başkanı Özkan Alp, şehidin babası Turan Gök, annesi Nurcan Gök, erkek kardeşleri Burak ve Batuhan Gök ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, müftülük görevlileri tarafından ilahiler seslendirildi. Eller semaya kaldırılarak vatanın ve milletin mukaddesatı uğruna şehit olanlar için dualar edildi.

Daha sonra namaz çıkışı mevlit programına katılan şehit yakınlarına ve vatandaşlara yemek ikramında bulunuldu, Müberra Mehmet Güleç Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle vatandaşa aşure dağıttı.

Mevlit sonrasında şehidin ailesine sabırlar dileyen Vali Çakacak, şunları söyledi:

"Bu toprakları bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Bu cennet vatanda, bu güzel ülkede bağımsız olarak yaşıyorsak, bayrağımız gönderde nazlı nazlı dalgalanıyorsa, bugün huzur ve güven içinde günlük hayatımıza devam edebiliyorsak, bunu aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Onların fedakarlıkları, onların hakları hiçbir şeyle ödenemez. Onların bize emaneti olan aileleri için her zaman devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik, etmeye de devam edeceğiz. Milletçe aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize minnet ve şükran borçluyuz."

