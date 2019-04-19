Şehit Uzman Çavuş Dursun Pampal anıldı

YOZGAT (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde geçen yıl teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Dursun Pampal, şehadetinin birinci yıl dönümünde Sarıkaya İlçesine Küçükçalağıl köyündeki evinde okutulan mevlid-i şerif ve dualarla anıldı.

Şehit Uzman Çavuş Pampal için okutulan mevlit programına katılan Yozgat Valisi Kadir Çakır, devlet ve milletin her zaman şehit ailelerinin emrinde olduğunu söyledi.

İnsanın en sevdiği parçasını verip hem bunun gururunu hem bunun üzüntüsünü yaşamasının kolay bir şey olmadığını dile getiren Çakır, "Bir taraftan ağlarken bir taraftan da şükretmek özel bir şey. Allah her millete nasip etmiyor, bize nasip etmiş. Biz gelen misafirlerini teselli eden çok şehit ailelerle karşılaştık, bu sonradan kazanılacak bir şey değil. Bu çok güzel bir iman göstergesi, bu çok güzel bir inanç göstergesi. Bir taraftan canının parçasını toprağa vermek öbür taraftan da bunun gururunu, şerefini yaşamak, Allah'ın herkese vereceği bir lütuf değil. Çok büyük bir zenginlik bu. Bu zenginliğe fazlasıyla layık olan bu hane sahibinden Allah razı olsun. Geçmişlerinden razı olsun. İnşallah bizler de her zaman devlet olarak millet olarak onların emrindeyiz." diye konuştu.

Mevlit programına Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

