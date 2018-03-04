Şehit Üsteğmen Çiftçi için mevlit okutuldu

ANKARA (AA) - Şırnak'ın İdil ilçesinde 4 Mart 2016'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Üsteğmen Mehmet Çiftçi için Ayaş ilçesinde mevlit okutuldu.
Çiftçi'nin şehadetinin yıl dönümü dolayısıyla Merkez Ulu Cami'de mevlit programı düzenledi. Programda, ilçe müftülüğü din görevlilerince okunan mevlitin ardından Müftü İsmail Ünal tarafından dua edildi.
Şehit babası İsmail Çiftçi, mevlite katılan herkese teşekkür etti.
Programa Ayaş Kaymakamı Fatih Özdemir, Beypazarı Kaymakamı Kadir Ekinci, Beypazarı Belediye başkanı Tuncer Kaplan, Ayaş Jandarma Komutanı Üsteğmen Çağdaş Can Kodaloğlu, Beypazarı Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Şeref Kutu, Ayaş Müftüsü İsmail Ünal, Ayaş Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Elveren, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.