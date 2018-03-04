Şehit Üsteğmen Çiftçi için mevlit okutuldu

ANKARA (AA) - Şırnak'ın İdil ilçesinde 4 Mart 2016'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Üsteğmen Mehmet Çiftçi için Ayaş ilçesinde mevlit okutuldu.Çiftçi'nin şehadetinin yıl dönümü dolayısıyla...