Şehit üsteğmen adına yaptırılan hayrat açıldı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Şehit Jandarma Üsteğmen Mehmet Çifçi adına ailesi tarafından yaptırılan hayrat hizmete açıldı.

Şırnak'ın İdil ilçesindeki terör operasyonunda şehit düşen Jandarma Üsteğmen Mehmet Çifçi adına Beypazarı ilçesi Mikail Mahallesi yakınlarında ailesi tarafından hayrat yaptırıldı.

Şehit Üsteğmen Mehmet Çifçi Hayratı, ilçe protokolünün katıldığı törenle hizmete açıldı.

Beypazarı Kaymakamı Kadir Ekinci, açılışta yaptığı konuşmada, vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden tüm aziz şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, "Bu hayır çeşmesi kıyamete kadar akarak şehidimizin amel defterini kapatmayacaktır. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun." dedi.

Hayratın açılışı Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla yapıldı.

Şehidin babası İsmail, annesi Gülşen Çiftçi'nin ev sahipliği yaptığı törene, Ayaş Kaymakamı Fatih Özdemir ile protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş da katıldı.