Şehit Ufacık'ın cenazesi Konya'ya getirildi

- Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık'ın cenazesi, Konya Havalimanı'nda askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı