Şehit Ufacık'ın cenazesi Konya'ya getirildi

KONYA (AA) - Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık'ın cenazesi, memleketi Konya'ya getirildi.
Şehit Ufacık'ın (28) naaşı, askeri uçakla getirildiği Konya Havalimanı'nda askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.
Ufacık'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşındı.
Şehit Ufacık, bugün Akşehir ilçesinde ikindi namazına müteakip son yolculuğuna uğurlanacak.
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde dün PKK'lı teröristlerce önceden tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 asker şehit olmuş, 4 asker yaralanmıştı.