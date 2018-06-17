Şehit Tokat'ın babası: Kandil kurursa içimiz rahatlar

KASTAMONU(AA) - Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Avlacık köyünde yaşayan yaşlı çift, 25 yıl önce şehit düşen oğullarının kabri Ramazan Bayramı'nda yalnız kalmasın diye hasta olmalarına rağmen köyden ayrılmıyor.

Avlacık köyü Ulualan Mahallesi'nde yaşayan Sadık (85) ve Huriye Tokat (80) çiftinin 8 çocuğundan Selahattin Tokat, 1993 yılında Van'da vatani görevini yaparken teröristlerle girdiği çatışmada şehit düştü.

Baba Tokat, şehir merkezindeki şehitliğin uzak olması nedeniyle oğlunun naaşını köydeki evlerinin yanındaki bahçeye yaptırılan mezara defnettirdi. Zamanla ailenin diğer çocukları ve köy halkı da şehre göç etti. Köyde kalan tek hanenin sahibi Sadık Tokat ise eşi ile köyde yaşamayı sürdürüyor.

Kastamonu il merkezinde yaşayan iki oğlunun yanına da gitmeyen çift, 25 yıldır her gün ziyaret ettikleri şehidin kabri başında dua edip mezarın bakımını da yapıyor.

Sadık Tokat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu köyde doğup bu köyde öleceklerini söyledi. Bir süre önce Ankara'da anjiyo olduğunu belirten Tokat, şöyle devam etti:

"Hastalandım, Ankara'ya gittik, anjiyo yaptılar. 10 gündür burada yoktum. 'Hasta halinle gitme' dediler ama biz duramadık. Arife günü geldik. Gelir gelmez önce mezarın başına durduk. O bayramı yalnız geçirmesin ziyaretini yapalım diye duramadık köye geldik. Hiçbir bayramda yalnız bırakmadık, bırakmayacağız da. Yaşlı ya da hasta ölene kadar onu burada yalnız bırakmayacağız. Bizim burada yaptığımız hiçbir işimiz yok. Şu yaştan sonra bizim başka neyimiz olur? Burada sadece o yalnız kalmasın diye bekliyoruz."

"Kandil kurursa içimiz rahatlar"

Kandil operasyonunu desteklediklerini aktaran Tokat, "Vursunlar PKK'yı, hem de vurmalılar da. Onlar bizim çoluğumuzu çocuğumuzu öldürürken biz çektiysek onlar da çeksin. Kandil kurursa bizim içimiz rahatlar." dedi.

Tokat, köy mezarlığının bakımının yapılmasını istedi.

"Her gün oğlumun mezarındaki fotoğrafı siliyorum"

Huriye Tokat ise eşiyle birbirlerine destek olarak hayatlarını sürdürdüklerini dile getirdi. Eşinin hasta olduğunu ifade eden Tokat, "Eşim hasta ama biz oğlanı bırakıp gidemiyoruz. O buradayken, mezarı buradayken onu nasıl yalnız bırakacağız? Bırakamayız ki. O sanki bir canlı gibi. Burada başına varıp bir dua edince rahatlıyoruz. Her gün gelip mezarı üzerindeki fotoğrafını siliyorum, bakımını yapıyorum." diye konuştu.

PKK'ya karşı verilen mücadelenin arkasında olduklarına dikkati çeken Tokat, "Onların köklerini kurutsunlar. Kandil'de onların kökü kurursa bizim de içimiz rahatlar." dedi.