Şehit Şevket Çetin için mevlit okutuldu

KIRIKKALE (AA) - AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen, Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlarda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Şevket Çetin'in babaevini ziyaret etti.

Şehidin İzzettin köyündeki babaevini ziyaret eden Başkan Dağdelen, şehidin babası Doğan Çetin'e taziyelerini iletti.

Şehit Çetin için mevlid-i şerif okutuldu ve dua edildi.

Dağdelen, şehidi dua ve rahmetle bir kere daha andıklarını söyledi.

Şehit ailelerini hiçbir zaman unutmayacaklarını ifade eden Dağdelen, her zaman onlara destek olacaklarını kaydetti.



