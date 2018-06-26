Şehit Sevim'in ailesine şehadet belgesi verildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Hakkari'de PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan sözleşmeli er Süleyman Sevim'in şehadet belgesini ailesine verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, şehidin ailesini ziyaret eden Vali Akın, Sevim'e Allah’tan rahmet, ailesine de başsağlığı diledi.

Şehit yakınlarıyla sürekli bir araya gelerek acılarına ortak olduklarını aktaran Akın, şunları kaydetti:

"Şehitlik herkese nasip olmayacak kadar kutsal bir mertebedir. Süleyman kardeşimiz de en yüksek mertebeye ulaşmıştır. Bu topraklara vatan diyebiliyorsak bunu şehitlerimize borçluyuz. Şehitlerimizin ailelerine devletimiz gereken desteği vermektedir. Bizler de her fırsatta şehitlerimizin bizlere emanetleri olan aileleri ile bir araya gelerek, acılarını paylaşıyoruz. Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum."

İl Müftüsü Mehmet Yaman’ın Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Vali Akın, şehadet belgesini baba Yunus ve anne Altın Sevim'e takdim etti.

Belge takdiminde, Askerlik Şubesi Başkanı Personel Yüzbaşı Harun Ağaç, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ramazan Baykara ve Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçarslan da hazır bulundu.