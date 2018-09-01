Şehit Serkan Dökmeci son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Serkan Dökmeci, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Uzman Çavuş Dökmeci için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen törene, şehidin ailesi ve yakınları ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, Ankara Valisi Ercan Topaca ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazı öncesinde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin protokol için ayrılan bölümde bir süre sohbet ettiği görüldü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli, Adalet Bakanı Gül ile Genelkurmay Başkanı Güler, şehit babası Selami Dökmeci ile şehidin annesi Ayfer Dökmeci'ye başsağlığı diledi.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazında şehidin oğlu 8 yaşındaki Aytuğ Enes ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın ve protokol mensuplarının yanında yer aldı.

Namazın ardından bir süre askerlerin omuzlarında taşınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, top arabasına konuldu. Top arabasının geçişi sırasında komutanlar şehit Dökmeci için selam durdu.

Geçiş sırasında şehidin oğlu Aytuğ Enes, asker şapkası takarak selam verdi. Ayakta güçlükle durabilen anne Ayfer Dökmeci ise son kez oğluna el salladı.

Şehit Uzman Çavuş Dökmeci'nin naaşı, törenin ardından toprağa verilmek üzere Cebeci Askeri Şehitliği'ne götürüldü.