Şehit Savcı Kiraz adına park yapıldı

KAYSERİ (AA) - Bünyan Belediyesi, terör örgütü DHKP-C üyelerinin makam odasında şehit ettiği İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın adını bir parka verdi.

Kayseri Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü lojman yerleşkesi içinde yer alan parkın açılışı için düzenlenen törene Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu'nun yanı sıra, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, yargı mensupları, cezaevi yetkilileri, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, parkı yapan Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu'na teşekkür etti.

Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu ise şunları kaydetti.

"İlçemizin dört bir yanına yaptığımız tesislerde Şehitlerimizin adını yaşatmaya özen gösteriyoruz. Bu bölgede yaşayan ciddi bir nüfus potansiyeli var.

Gelen talepler doğrultusunda karınca kararınca burada yaşayan ailelerimizin ve özellikle çocuklarımızın vakit geçirebilecekleri bir mekan oluşturduk. Şehit Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ın adını yaşatacak olan bu tesisin hayırlı olmasını diliyorum."