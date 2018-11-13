Şehit Savcı Kiraz adına hatıra ormanı

KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesi, terör örgütü DHKP-C üyelerince makam odasında rehin alınarak şehit edilen İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz anısına hatıra ormanı oluşturdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ağaç dikme etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda 480 adet fidandan oluşan hatıra ormanına Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Adliyesi’nde görevli hakim ve savcılarla birlikte fidan dikti.



Programda konuşan Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, "Bu vatanın aziz evladı şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz adına oluşturulan hatıra ormanı için Kocasinan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’a çok teşekkür ediyorum. Onurla mesleğini icra ederken görevi başında şehit edilen Mehmet Selim Kiraz başta olmak üzere yargı şehitlerimizi ve şehadete yürüyen tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyorum." dedi.

Çolakbayrakdar ise yemyeşil bir Kocasinan hedefiyle ağaç dikme etkinlikleri düzenlediklerini belirterek, "Amacımız Kocasinan'ı ve Kayseri'yi daha güzel ve daha yeşil bir hale getirmektir. Bugün 480 adet çam fidanını şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın anısına oluşturduğumuz hatıra ormanında toprakla buluşturduk. Savcımızın adı burada yaşatılacak. Bu vesile ile bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Gazilerimize de sağlıklı, sıhhatli ve hayırlı ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı.