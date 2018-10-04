Şehit polisin organları bağışlandı

KONYA (AA) - Konya'da içerisinde şüpheli kişilerin bulunduğu otomobili kovalayan motosikletli polis ekibinin ağaca çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan İsmail Yalçın'ın organları, nakil bekleyen hastalara umut olacak.

Merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi'nde meydana gelen kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede dün yaşamını yitiren polis memuru İsmail Yalçın'ın organları, ailesi tarafından bağışlandı.

Şehit Yalçın'ın iki böbreği ve karaciğeri Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde operasyonla alınarak, Antalya'daki çeşitli hastanelerde nakil bekleyen hastalara gönderildi.

Öte yandan şehit Yalçın'ın naaşı, bugün Musalla Mezarlığı'nda ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Polis Şehitliği'ne defnedilecek.

Merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi'nde 26 Eylül'de yaşanan olayda, 42 A 4832 plakalı motosikletle devriye görevini sürdüren polis memurları İsmail Yalçın ve Onur Gözübüyük, şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istemiş, araçtaki şüpheliler "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya başlamıştı.

Kovalamaca sırasında motosikletin kaldırımdaki ağaca çarpması sonucu polis memurları Yalçın ve Gözübüyük ağır yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan Yalçın, dün hayata gözlerini yummuştu.

Olayla ilgili polise teslim olan ve ifadesi alınan bir kişi serbest bırakılmış, kazada yaralanan diğer polis memuru Onur Gözübüyük ise tedavisinin ardından taburcu edilmişti.