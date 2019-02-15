Şehit polisin ismi parkta yaşatılacak

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesindeki bir parka görevi başında şehit düşen polis memurunun ismi verildi.



Beyşehir Belediyesi ilçedeki bir parka, 26 Eylül 2018 günü Konya il merkezinde yunus timlerinde görev yaparken şüpheli bir aracı yakalama çalışmaları sırasında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybederek şehit düşen Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde de 2,5 yıla yakın süreyle görev yapmış polis memuru İsmail Yalçın'ın adını verdi.



Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı yazılı açıklamada, Vuslat Parkı'nda yapımı tamalanan yeni çocuk oyun parkına şehit polis memuru İsmail Yalçın'ın ismini verdiklerini bildirdi.

Özaltun, Beyşehir Belediyesi Meclisi tarafından bir süre önce alınan meclis kararını uygulamaya geçirdiklerini aktararak, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Bu karardan dolayı belediye meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Görevi esnasında şehit düşen, beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine bağışlanan organlarıyla 3 kişiye hayat veren Yunus timi ekibinden şehit polis memuru kardeşimizin ismini, ilçemizin en güzel parkına verdik. İnşallah adını burada ismini sonsuza dek yaşatacağız. Göl kıyısındaki yeni parkımızın ismi bundan böyle Şehit Polis İsmail Yalçın Parkı olmuştur.

Bu münasebetle şehit polis memuru kardeşimize bir kez daha Allah’tan rahmet dilerken, başta ailesi ve Emniyet Teşkilatımız olmak üzere Türk milletine başsağlığı dileğimizi tekrarlıyoruz."