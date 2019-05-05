Şehit polisin adı mescitte yaşayacak

KIRIKKALE (AA) - FATİH GÖKMEN - Iğdır Dilucu Sınır Kapısı'ndaki memurların görev yerlerine gidişine refakat eden polis ekibine yönelik bombalı saldırıda 2015 yılında şehit olan polis memuru Bekir Ferhat Kaya'nın ailesi, oğullarının adını yaptırdığı mescit ve şadırvanda yaşatacak.

Bir süredir hem oğullarının hayali olan bir hayrat yaptırmak hem de adını yaşatmak için yer arayan şehit ailesi, Vali Yunus Sezer ve Balışeyh Kaymakam Vekili Mücahit Öztürk'ün de destekleriyle lavanta vadisine mescit ve şadırvan yaptırdı.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde kaymakamlık tarafından 33 dönümlük alana oluşturulan lavanta vadisine yaptırılan mescit ve şadırvan, şehidin doğum günü olan 4 Mayıs'ta açıldı.

Baba Yusuf Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlu Bekir Ferhat Kaya'nın 8 Eylül 2015'te Iğdır Dilucu Sınır Kapısı'ndaki memurların görev yerlerine gidişine refakat eden polis ekibine yönelik bombalı saldırıda şehit olduğunu söyledi.

Oğlunun şehit olmasının ardından bir yol kenarında mescit ve şadırvan yapmayı arzu ettiklerini anlatan Kaya, şöyle konuştu:

"Böyle bir yer arıyorduk. Balışeyh Kaymakamı da lavanta vadisi projelerinin olduğunu ve istersek buraya böyle bir şey yaptırabileceğimizi ifade etti. Biz de kabul ettik, valimizden, kaymakamımızdan Allah razı olsun. Onlar da gerekli desteği verdiler. Hem oğlumuzun hem de bizim hayalimiz böyle bir yer yaptırmaktı. Hayalimiz gerçek oldu. Gelip geçenler bir fatiha okurlarsa bizim için büyük bir mutluluk kaynağı olur. Bugün (dün) şehidimizin de doğum günü. Özellikle bugüne yetiştirmek için çaba harcadık. Sağ olsun kaymakamımız da elinden gelen gayreti gösterdi. Bizim için bir taraftan buruk bir sevinç, bir taraftan üzüntü, bir taraftan gurur var. Allah razı olsun devletimiz de gereken desteği bizlere veriyor."

Kaya, son dönemde başarılı bir şekilde devam eden terör operasyonlarını da mutlulukla takip ettiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımızdan da Allah razı olsun. 'Bir tane terörist kalmayana kadar devam edeceğiz' dedi. Bu operasyonlardan çok memnun olduk. Gerçekten düşmanımız çok. Biz birlik olduktan sonra bizi kimse yenemez. Bizim bir yere gidecek durumumuz yok." dedi.

Anne Gülay Kaya da şehit annesi olmaktan gurur duyduğunu dile getirerek, "Çok acı günlerimiz de oldu. Oğlumuzun adına bir şeyler yapmak istiyorduk ve elimizden geleni de yaptık. Devletimiz de desteğini eksik etmedi. Çok mutluyuz. Buraya gelen her insanın hem oğlumuza hem de bütün şehitlerimize dua etmesini rica ediyorum. Tek dileğimiz bu. Çok mutluyum, şu anda oğluma doğum günü hediyesi verdik. Bugün (dün) çocuğumun doğum günü. Burayı doğum günü hediyesi olarak veriyoruz." ifadelerini kullandı.