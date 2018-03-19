Şehit polisin adı kütüphanede yaşatılacak

SİVAS (AA) - Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 2016 yılında terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen Özel Harekat Polisi Kenan Ardıç, anısına Yavuz Selim İlkokulunda kütüphane oluşturuldu.

Valilikten yapılan açıklamada, Şehit Özel Harekat Polisi Kenan Ardıç anısına Yavuz Selim İlkokulunda oluşturulan kütüphanenin açılışı, Vali Davut Gül'ün katıldığı törenle yapıldı.

Gül, açılışta yaptığı konuşmada, kütüphanenin oluşmasında gönüllü olarak destek sağlayanlara teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"İnsanlarımız, doğuyor, büyüyor ve ölüyor. Ülkemizde şehitlerle ilgili bir sahiplenme var. Tanımadığı kişilerin şehit olduğunu öğrenince aynı sızıyı, aynı acıyı yaşıyor. Onların ailesini kendi ailesi gibi görüyor. Hiç şüphesiz hepimiz öleceğiz, ölümlerin en güzeli şehitlik. Her bir şehidimizin, ailesinin ve çocuklarının üzerimizde hakları var. Bu hakkı ne yapsak ödeyemeyiz, biz onlara minnet borçluyuz."

Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy da kütüphanenin oluşturulmasına katkı sağlayanlara teşekkür etti.