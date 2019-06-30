Şehit polis memuru için mevlit okutuldu

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit polis memuru Şükrü Can Kayadibi için mevlit okutuldu.

Yıldırım Evci Dere Mahallesi’nde okutulan mevlit sonrası davetlilere ve vatandaşlara yemek ikram edildi.

Çubuk Kaymakamı Uğur Sezer, programda şehidin ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

Tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Sezer, "Şehidimize Allah’tan rahmet diliyoruz, mekanı cennet olsun. Allah şehidimizin annesine, babasına, kardeşlerine ve geride kalanlarına uzun ömür versin. Şehitlerimiz peygamberlerle beraberler. Allah herkese şehitlik nasip etmez, sevdiği kullarına şehitlik nasip eder." diye konuştu.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise bu vatan için canını, kanını veren şehitleri ve gazileri hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi.

Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi, geçen ay Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olmuştu.



