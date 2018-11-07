Şehit polis, anısıyla topluma rehberlik etmeyi sürdürüyor

KIRŞEHİR (AA) - Bursa'da geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan ve vasiyeti üzerine ailesince bağışlanan organlarıyla 5 kişiye hayat veren polis memuru Hayrettin Yılmaz, memleketi Kırşehir'de adına düzenelenen organ bağışı seferberliği ile bu konuda topluma rehberlik etmeyi sürdürüyor.

Kırşehir Sağlık Müdürü Suat Türkoğlu, Organ Bağışı Haftası dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekim ayında Bursa'da geçirdiği kazada şehit olan polis memuru Hayrettin Yılmaz adıyla başlattıkları organ bağışı seferberliğinin devam ettiğini belirtti.

- Şehit ailesine teşekkür

Seferberlik çalışması hakında bilgi vermek üzere Kırşehir Aile ve Politikalar İl Müdürü Ramazan Baykara, Boztepe İlçe Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas ve diğer yetkililerle şehidin ailesini ziyaret ettiklerini aktaran Türkoğlu, ziyarette şehidin babası Tuncer ve annesi Sevgi Yılmaz'a hem taziyelerini sunduklarını hem de yaptıkları organ bağışı için teşekkür belgesi takdim ettiklerini kaydetti.

Türkoğlu, şehit polis Hayrettin Yılmaz'ın organ bağışına yönelik vasiyeti ve ailesinin yaptığı bağışla topluma örnek olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Şehidimizin ve yakınlarının bu davranışının birçok kişiye örnek olması için ilimizde organ bağışı seferberliği başlatılmıştır. Halkımızı bilinçlendirmek, organ ve doku bağışını yaygınlaştırmak için İl Sağlık Müdürlüğümüz koordinesinde gerekli tüm çalışmalar yapılmaktadır."



