Şehit Özkan son yolculuğuna uğurlandı

KAYSERİ (AA) - Hakki'inin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda şehit olan sözleşmeli piyade er Orhan Özkan, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Özkan'ın naaşı, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyyid Burhaneddin binası morgundan alınarak Talas ilçesindeki evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Özkan için Kalem Kırdı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene katılan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, şehidin eşi Özlem Özkan ile yakınlarına başsağlığı diledi.



Tabutun başına gelen şehidin 5 yaşındaki kızı Elif, babasının fotoğrafını öptü. Şehidin eşi Özlem Özkan, askeri üniformayla törene katıldı.

İl Müftüsü Şahin Güven'in ikindi vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından top arabasıyla Kayseri Garnizonu ve Hava Şehitliği'ne götürülen şehit Özkan'ın naaşı burada defnedildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınları, 4. Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

