Şehit onbaşı son yolculuğuna uğurlandı

VAN (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Derecik Beldesi kırsalında PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sedat Kasap, memleketi Van'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Kasap'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Gürpınar ilçesinde törenin düzenlendiği kent meydanına getirildi. Burada şehidin öz geçmişi okundu.

Uzman Onbaşı Kasap'ın, Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Beldesi Dalya Dağı'ndaki üs bölgesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olduğu belirtildi.

Şehidin naaşı, kılınan cenaze namazı ve okunan duanın ardından silah arkadaşları ve vatandaşların omuzlarında cenaze aracına taşındı. Binlerce kişinin katıldığı törenin ardından Güzelsu Mahallesi Mezarlığı'na getirilen şehit Kasap'ın cenazesi, dualarla toprağa verildi.

Törene, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Yüksekova 3. Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, kurum amirleri ve vatandaşlar da katıldı.

Muhabir: Necat Hazar