Şehit Ömer Halisdemir Meydanı peyzaj çalışması

NİĞDE (AA) - Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan talimatıyla Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda başlatılan çalışmalar kapsamında belediye önü yeşillendirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye imkanları ve öz kaynaklarını kullanarak çok sayıda projenin 11 ay içerisinde hayata geçmesini sağlayan Özkan, Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'ndaki çalışmalarla vatandaşların soluklanacakları nezih bir ortam oluşturdu.

Çalışmalar kapsamında kullanılan ağaç ve bitkiler, Park Bahçeler Müdürlüğü fidanlığındaki bitkilerden oluşuyor.

Bitkilerin dikimi için kullanılan saksılar ise belediye fidanlık atölyesinde belediye personeli marangozlar tarafından belediye öz kaynakları kullanılarak imal edildi.

Özkan, "Belediye önündeki betonlaşmış görüntünün ortadan kalkması için ve vatandaşın soluk alıp hoşça vakit geçirebileceği bir meydan düzenlemesi yaptık. Bir sözümüzü daha gerçekleştirdik. Belediyemizin önünde, Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nı vatandaşımızın soluklanacağı bir mekan haline getirdik. Niğdemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.