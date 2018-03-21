Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne onay

NİĞDE (AA) - Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 2018-2019 eğitim-öğretim yılında açılacağını bildirdi.

Vali Şimşek, yaptığı yazılı açıklamada, Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için Milli Eğitim Bakanlığından onay alındığını belirtti.

2018-2019 eğitim ve öğretim yılında hizmete girmesi planlanan Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tarım bölümlerinin de olacağını belirten Vali Şimşek, şunları kaydetti:

"Tarımda Bahçe Bitkileri ile Tarla Bitkileri, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı alanında ise Hayvan Yetiştiriciliği dallarını bünyesinde barındıran lisemiz eğitim öğretim faaliyetlerine 2018-2019 eğitim-öğretim yılında başlayacaktır. 15 Temmuz kahramanı Şehit Ömer Halisdemir adına açılan lisemizde 18 dersliğe ek olarak kapalı ve açık spor alanları, atölyeler ve uygulama alanları yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı makam onayı ile açılan lisede öğrenim görecek öğrencilerimiz nitelikli tarım ve hayvancılık konusunda ilimizin tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin daha modern, daha verimli yürütülmesine katkı sağlayacak. Artık sadece üretmek yetmiyor, üretilen ürünün tarlada kalmaması için de çabalamalıyız."

Şimşek, lisenin, tarımı daha ileri seviyelere taşımaya katkıda bulunacağını ve bilinçli çiftçilerin yetişmesini sağlayacağını aktardı.