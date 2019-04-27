Şehit öğrenciler için 104 yıl sonra diploma

SİVAS (AA) - Tüm son sınıf öğrencilerinin gönüllü olarak katıldıkları Çanakkale Savaşı'nda şehit düşmesi nedeniyle 1915 yılında mezun veremeyen Sivas Lisesi öğrencileri için 104 yıl sonra Sivas Valiliği tarafından temsili olarak hazırlanan diploma, Çanakkale'ye gönderildi.

Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Sivas Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Okuyan Gençlik Ecdadının İzinde" adlı projeyle Sivas ve ilçelerinden 281 öğrencinin Çanakkale'ye uğurlanması dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde düzenlenen törende konuşan Vali Salih Ayhan, "Gençlerimiz 104 yıl önce aynı sıralarda oturan dedelerini ziyarete gidecekler, dedelerinin oradaki fedakarlıklarını görecekler. Sivas ile Çanakkale arasındaki bu güzel iklimin devamını getirecekler. Orada cephe cephe nasıl savaşılmış, nasıl fedakarlık yapılmış, binlerce şehidimiz bu ülke uğruna nasıl şehit olmuş görüp hissedecekler. Döndükten sonra da gelip bunu arkadaşlarına anlatacaklar." diye konuştu.

Ayhan, Sivas Lisesinin 1915 yılında son sınıf öğrencilerinin Çanakkale'de şehit olması nedeniyle mezun veremediğini anımsatarak, "Öğrenciler o dönem tahtaya 'Hocam hakkınızı helal edin, biz Çanakkale'deyiz.' yazdılar. O yıl lise, mezun veremedi. Dolayısıyla Sivas Lisesi'nin mezuniyet defterinde 1915 yılı boştur. Bu çok önemli ve anlamlıdır. Sivas Lisesi, bizim gururumuzdur. 1915 yılındaki bu duruma dikkati çekmek açısından bir diploma hazırlandı. Bu diplomayı öğrencilerimize Çanakkale'ye götürülmek üzere teslim ediyoruz." dedi.

Çanakkale Savaşı'nda şehit olan Sivas Lisesi öğrencileri adına 104 yıl sonra Sivas Valiliği tarafından temsili olarak hazırlanan bir diploma, Çanakkale'ye götürülmek üzere Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Özgür Avan'a teslim edildi.

Diplomanın Çanakkale'de müzeye teslim edileceği belirtildi.

Ayrıca Sivas ve 16 ilçesinden birer kavanoz toprak, Çanakkale Şehitliği'ndeki topraklar ile birleştirilmesi amacıyla öğrenciler tarafından teslim alındı.

Törenin ardından öğrenciler, Çanakkale'ye uğurlandı.