Şehit oğlunun rüyadaki vasiyetini yerine getirdi

KIRIKKALE (AA) - ZEKERİYA KARADAVUT - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 2016 yılında şehit olan Uzman Çavuş Osman Kablan'ın babası, oğlunun adını yaptırdığı mescit ve çeşmede yaşatıyor.

Elazığ'dan geçici görevle Diyarbakır'ın Sur ilçesine giden evli ve 2 çocuk babası 41 yaşındaki Osman Kablan, 24 Şubat 2016'da terör örgütü PKK mensuplarının saldırısında şehit düştü.

Şehit oğullarının acısını yaşayan baba Mustafa Kablan, gördüğü rüyadan etkilenerek, Kırıkkale-Samsun Karayolu'ndaki bir dinlenme tesisine mescit ve çeşme yaptırdı.

Evlatlarının hasretini tesise gelen insanların çeşmede abdest alıp mescitte namaz kılmaları ve şehit evlatlarına dua etmeleriyle bir nebze olsun dindiren baba Mustafa ve anne Elmas Kablan, haftada birkaç kez giderek mescit ve çeşmenin bakımını yapıyor.

Mustafa Kablan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğullarının hasretini, yaptırdıkları mescit ve çeşmeyle dindirmeye çalıştıklarını söyledi.

Evladının şehadetinin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçtiğini ancak hala acısını derinden hissettiğini belirten Kablan, "Evladım umreye gitmeyi çok istiyordu. O şehit olunca onun yerine umreye gittim. Orada bir rüya gördüm. Rüyamda benden mescit yaptırmamı istedi. Dönüşte bu mescit ve çeşmenin temelini attım. Allah'a şükürler olsun bitirdim ve oğlumun adını vererek vatandaşlarımızın hizmetine açtım." dedi.

Baba Kablan, yoldan geçen vatandaşların mescide uğrayarak bir mola vermesini ve oğluna dua etmesini istedi.

Evlatları için yapılabilecek en güzel şeyi yaptıklarını anlatan Kablan, şöyle konuştu:

"Mescidimiz ve çeşmemiz çok güzel oldu. Yolda mola veren vatandaşlar çeşmede abdestini alıyor, mescitte namazını kılıyor, evladıma Fatiha okuyor. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Bundan sonra da hayır işlerim devam edecek. Ben ölene kadar evladım için hayır ve hasenat yapmaya devam edeceğim. Geçen buraya geldim. Bir otobüs geldi, mescitte durdu, Erzincanlılarmış. Hemen indiler namaz kıldılar, çeşmeden su içtiler ve dua ettiler. Sonra Trabzonlular durdu. Dualarını ettiler, benimle sohbet ettiler. Bunlar beni mutlu ediyor."

Herkese şehitliğin nasip olmayacağını, evladının makamların en büyüğüne ulaştığını ifade eden Mustafa Kablan, "Keşke bizler de şehit olabilsek. Takdiriilahi buymuş. Oğlum, evladım hala aklıma geldiğinde kafamın içi dönüyor. Ciğerimin parçasıydı. Sürekli rüyamda görüyorum, hep yanımıza geliyor. Hiç unutamadık. Çok özlüyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Yavrum yavrusunu bile göremedi"

Anne Elmas Kablan ise oğlu her aklına geldiğinde gece gündüz ayrımı yapmaksızın mezarına giderek dua ettiğini anlattı.

Oğlunun şehit olmasının üzerinden 3 yıla yakın süre geçtiğini ancak acısını hala hissettiğini belirten Kablan, "Evladımın acısı bitmiyor. Gelinim hamileydi evladım şehit olduğunda, evladımı toprağa verdikten 2 ay sonra doğum yaptı. Yavrusunu göremedi, ismini kendi koymuştu 'Zeynep Hira' diye. Her eksiğini almıştı ama yavrum yavrusunu bile göremedi. Gelinimiz torunumuzun emziğini getirdi koydu mezara, hala duruyor. Evladımızı hiç unutamadık. Rüyamıza giriyor. Allah mekanını cennet eylesin." şeklinde konuştu.